13 miljoni jau iztērēti: zem Simtgades var pavilkt gandrīz jebkuru iestāžu pasākumu, norāda VK

Simtgades svinībām no 2017. līdz 2021. gadam indikatīvi atvēlēts 59,1 miljons eiro. No tiem 2017.gadā izlietoti 13,2 miljoni eiro, bet Valsts kontrolē atzina, ka 2017.gadā izlietotais finansējums kopumā ir pārsniedzis plānoto. Būtiska izlietotā finansējuma daļa ir aizskaitīta kā avansi par 2017.gadā iesāktiem, bet līdz pārskata gada beigām nepabeigtiem pasākumiem.

Revīzijā norādīts, ka tikai attiecībā uz 54% no Simtgades Nacionālajā pasākumu plānā indikatīvi paredzētā finansējuma jeb 31,8 miljoniem eiro visu Simtgades svinību norises laiku darbosies centralizēts uzraudzības mehānisms, kuru jau sākotnēji attiecībā uz Kultūras ministrijas (KM) ir apstiprinājis Ministru kabinets. Par pārējā finansējuma izlietojumu būs atbildīgs katras iestādes vadītājs vispārējā kārtībā, kas tomēr nenosaka pienākumu veikt atsevišķu finanšu līdzekļu izlietojuma uzskaiti šādiem pasākumiem.

"Šādā situācijā, kad resoriem nepastāv formāli ierobežojumi to esošā budžeta līdzekļu ietvaros novirzīt finansējumu Simtgades pasākumiem, saglabājas augsts risks, ka varētu tikt pārsniegts indikatīvi paredzētais resoru pašu budžeta finansējums 26,9 miljonu eiro apmērā, un šo pieņēmumu apstiprina arī revīzijā konstatētais, ka resori Simtgades pasākumu finansējumu no to esošā budžeta līdzekļiem izlieto lielākā apmērā nekā sākotnēji plānots," atzina Valsts kontrolē.