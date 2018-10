Volkswagen un Microsoft kļūst par stratēģiskajiem partneriem

"Stratēģiskā partnerība ar Microsoft būtiski paātrinās mūsu digitālo transformācijas procesu. Volkswagen kā viens no pasaulē lielākajiem autoražotājiem un Microsoft ar savām unikālajām tehnoloģiskajām zināšanām ir lieliski sadarbības partneri. Šādai sinerģijai būs nozīmīga loma auto mobilitātes nākotnes veidošanā," norāda Volkswagen AG vadītājs Dr. Herberts Dīss (Herbert Diess).

Sākot no 2020. gada, vairāk nekā pieci miljoni jaunu Volkswagen zīmola automobiļu gadā būs pilnībā savienoti, kļūstot par daļu no Lietu Interneta (Internet of Things, IoT) mākoņservera. Šī padziļinātā partnerība starp abiem uzņēmumiem nodrošinās pamatus, lai apvienotu Microsoft globālās mākoņdatošanas zināšanas ar Volkswagen pieredzi kā globālam autoražotājam.