VK: valsts iestāžu darbinieku algām tērēts par teju €6 miljoniem vairāk nekā pērn

Lielākais izdevumu pieaugums atlīdzībai par 1,7 miljoniem eiro bijis Ārlietu ministrijas (ĀM) resorā, pieaugums par 764 700 eiro bijis Aizsardzības ministrijas (AM) resorā, bet 549 700 eiro Labklājības ministrijas (LM) resorā.

Revīzijā konstatētas būtiskas atšķirības atlīdzības noteikšanā starp Iekšlietu ministrijas (IeM) dienestiem - Valsts robežsardzē zemākajās mēnešalgu grupās mēnešalgas ir tuvāk maksimālajai robežai, bet augstākajās mēnešalgu grupās tikai 18%-34% no attiecīgās mēnešalgu grupas diapazona. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā pretēji - zemākajās mēnešalgu grupās noteiktās mēnešalgas ir tuvākas minimālajai robežai, savukārt augstākajās mēnešalgu grupās mēnešalgu likmes ir no 40% līdz pat 88% no attiecīgā mēnešalgu diapazona.