TIEŠRAIDE: Sabiedrības vadītāju konference “Celtspēja”

Šodien, 19. oktobrī, no plkst. 11:00 Liepājā notiek sabiedrības vadītāju konference “Celtspēja”, kas pulcē valsts un pašvaldību pārvaldes vadītājus, kā arī citu nozaru vadītājus no visas Latvijas. Ikvienam ir iespēja skatīties konferenci tiešraidē no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00.