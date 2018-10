Kvoruma trūkuma dēļ pagaidām neievēl Ārstu biedrības jauno prezidentu

Pēc LĀB pārstāves paustā, 21. novembra pilnsapulcē saskaņā ar biedrības statūtiem vairs nav nepieciešama puse no biedru skaita, lai sapulce būtu lemttiesīga. Attiecīgajā datumā lemttiesīgi būs visi uz sēdi ieradušies ārsti. Lai apstiprinātu jauno prezidentu, nepieciešama puse no biedru skaita plus viens, piebilda Burka-Šaicanova.