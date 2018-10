Brīvdienu horoskops: kas tevi gaida un no kā jāuzmanās

LAUVA Tu vēlēsies baudīt dzīvi un darīt to skaisti, izsmalcināti. Tomēr, izdabājot savām iegribām, neļaujies pārmērīgiem tēriņiem, vairāk domā par ģimenes budžetu. Labāk sapratīsies ar gados jaunāko paaudzi.

JAUNAVA Līdz pēcpusdienai vari būt nedaudz kašķīgs, tieksies pakritizēt apkārtējos, taču līdzgaitnieki nebūt nevēlēsies par sevi dzirdēt kaut ko negatīvu. Lai izvairītos no strīdiem, esi nedaudz diplomātiskāks.

STRĒLNIEKS Nesteidzies pieņemt būtiskus lēmumus, jo tie šodien var būt samērā sasteigti, vieglprātīgi. Ja iespējams, atturies no lielākiem pirkumiem un neaizņemies naudu, it īpaši no radiniekiem.