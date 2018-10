Savu mūziķa karjeru Frīdenbergs divu gadu vecumā sāka Latvijas Radio bērnu vokālajā ansamblī "Dzeguzīte", bet plašāku atpazīstamību guva kā grupas "Putnu balle" dalībnieks. 2005. gada viņš kopā ar Būmeisteru pārstāvēja Latviju "Eirovīzijas" dziesmu konkursā ar skaņdarbu "The War Is Not Over", iegūstot piekto vietu. 2011. gadā Frīdenbergs kļuva par grupas "Tumsa" vokālistu.