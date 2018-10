Vējonis piektdien tiekas ar JKP, "KPV LV" un "Saskaņu"

Vējonis cer sagaidīt partiju viedokli gan par iespējamo sadarbības modeli, gan par to, ko tās uzskata par galvenajiem veicamajiem uzdevumiem nākamajai valdībai un koalīcijai.

"Tikšanās laikā es runāšu ar partijām par to redzējumu, kas būtu veicamie uzdevumi, par ko tās iestāsies jaunajā koalīcijā un kādus sadarbības partnerus tās redz," skaidroja Vējonis, piebilstot, ka viņam ir svarīgi, lai nākamā koalīcija turpinātu iesākto eiroatlantisko kursu ārpolitikā, un šajā ziņā nekas nedrīkstot mainīties.

"Tāpat ir būtiski, lai turpinātos ieguldījumi Latvijas drošībā, un te pirmkārt ir runa par to, ka ieguldījumam aizsardzībā jābūt ne mazākam par 2%. Tāpat svarīga man būs koalīcijas gatavība veikt sabiedrībai nepieciešamās reformas, tajā skaitā izglītībā un veselībā, kā arī, iespējams, kādās citās jomās," norādīja Valsts prezidents.

Viņš gan norādīja, ka viņam nav ziņu par to, vai kādam no pašreizējiem politisko partiju premjera kandidātiem varētu būt problēmas ar pielaidi, jo to varēšot pateikt atbildīgie dienesti. "Ja kādu cilvēku piedāvā par premjera kandidātu, tad partija, pieļauju, zina, vai šim cilvēkam ir kādas potenciālas problēmas šajā jautājumā," teica Vējonis.