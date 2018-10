- Es ļoti iedziļinos mūzikā, ko spēlēju. Mans mirklis uz skatuves ir tas, kas padara to visu tā vērtu. Es runāju diezgan maz, bet, kad esmu uz skatuves, ir mūzika, kura to visu kompensē. Tas ir vislabākais veids, kā es varu izpausties. Godīgi sakot, pārāk daudz nekoncentrējos uz publiku, tikai ceru, ka tajā brīdī viņi jūt tikpat daudz emociju kā es, kā arī izbauda to tikpat daudz, cik es. Labas atsauksmes, protams, vienmēr mani iepriecina.