Draugs atklāj, kādas bijušas Valtera Frīdenberga pēdējās dienas

«Mēs visu laiku bijām ar Valču kopā, līdz pēdējam... Kad viņš gulēja, netraucējām, bet, kad bija nomodā, - runājāmies. Vēl dienu iepriekš stāvoklis bija smags, bet viņš bija adekvāts un mēs runājāmies par politiku. Viņš zināja savu stāvokli un to, kas draud,» izdevumam pastāstīja Bērents, piebilstot ka atvadīšanās no Frīdenberga būšot tāda pati kā no grupas “Tumsa” solista un komponista Mārtiņa Freimaņa - koncerts un bēru ceremonija Rīgas krematorijā. Nolemts, ka Valters tiks kremēts.

Savu mūziķa karjeru Frīdenbergs divu gadu vecumā sāka Latvijas Radio bērnu vokālajā ansamblī "Dzeguzīte", bet plašāku atpazīstamību guva kā grupas "Putnu balle" dalībnieks. 2005.gada viņš kopā ar Būmeisteru pārstāvēja Latviju "Eirovīzijas" dziesmu konkursā ar skaņdarbu "The War Is Not Over", iegūstot piekto vietu. 2011.gadā Frīdenbergs kļuva par grupas "Tumsa" vokālistu.