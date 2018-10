“Valtera kolēģi, visi cilvēki, kas bija apkārt, it īpaši «Gudrs, vēl gudrāks» radošajā procesā, ticēja līdz pat šodienai kādam pārdabiskam brīnumam. Tie cilvēki, kas ar viņu strādāja ikdienā, jo īpaši redzēja visas tās pārvērtības un mocības, kurām Valters gāja cauri. [..] Viņš man paliks atmiņā kā cilvēks, kas bija atvērts jebkam, ko viņam piedāvāja. Sevišķi tas izpaudās Eirovīzijas dziesmu konkursa komentēšanā. [..] Mūsu sadarbība bija brīnišķīga no pirmās dienas, mēs ne tikai ļoti forši un profesionāli sadarbojāmies, bet arī labi pavadījām laiku,” žurnālam “Vakara Ziņas” pastāstīja Grēviņš.

Savu mūziķa karjeru Frīdenbergs divu gadu vecumā sāka Latvijas Radio bērnu vokālajā ansamblī "Dzeguzīte", bet plašāku atpazīstamību guva kā grupas "Putnu balle" dalībnieks. 2005.gada viņš kopā ar Būmeisteru pārstāvēja Latviju "Eirovīzijas" dziesmu konkursā ar skaņdarbu "The War Is Not Over", iegūstot piekto vietu. 2011.gadā Frīdenbergs kļuva par grupas "Tumsa" vokālistu.