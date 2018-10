"Lauku sētā" balsu samērs ir izlīdzinājies – četri pret četri!

Arī puišu komandā darbi neritēja uz priekšu tik raiti kā gribētos, jo izrādās - puišiem materiālu pietrūkst. Puišu būvdarbu vadītājs Normunds bija pārrēķinājies un nebija sagādājis materiālus pietiekamā skaitā. Tā nu visi mēģināja būdas sastiķēt no tā, kas ir. Meitenes piedāvāja puišiem vēlreiz doties pēc papildu materiāliem, izvirzot šādu nosacījumu - kādam no puišiem, ko izvēlēsies meitenes, būs jāiet palīgā virtuves darbos un no tiem jāatbrīvo meiteņu komandas dalībniece. Puiši tam nepiekrita, jo saprata meiteņu viltīgo domu gājienu - aizsūtīt virtuves darbos stiprāko no puišiem un pie būvniecības atstāt tos puišus, kuri trušu būri neuzcels.