VIDEO: Pirmie kadri no Kerčas koledžas pēc slaktiņa

Izmeklētāji savāca asins paraugus no skolas grīdas un izņēma lodes no sienām. Viņi pēta, ko uzbrucējs darīja pirms slaktiņa sarīkošanas, cerot izprast viņa motivāciju un to, kāpēc viņš uzbrukumam izraudzījās attiecīgo dienu.