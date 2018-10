Entonijs Duklērs (no labās)

Visi treneri jebkurā sporta veidā ir priecīgi, ja viņu audzēknis katrā epizodē cīnās līdz galam. Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Kolumbusas "Blue Jackets" uzbrucējs Entonijs Duklērs vienā no spēles epizodēm pret Filadelfijas "Flyers" (6:3) nodemonstrēja šādu paraugstundu. Viņš uzbrukuma zonā nelaikā paklupa, bet neizslēdzās no cīņas un turpināja... Saglabāja ripas kontroli, apstrādāja to un raidīja pretinieka vārtos.