Ventspils dome VK pārmetumus dēvē par "viedokļu atšķirību"

Dome no VK atzinu secinājusi, ka neskaidro normatīvo aktu dēļ starp pašvaldību un VK ir viedokļu dažādība, kā iegrāmatot vienošanās starp domi un ""Ventspils naftas" terminālu" rezultātā no uzņēmuma pašvaldībai samaksātos 2,5 miljonus eiro. Starptautiskais auditors piekrīt, ka darījums starp domi un uzņēmumu ir nevis ziedojums, bet gan brīvprātīga vides vienošanās, pauda domē.

"Jāņem vērā, ka šādas attiecības starp pašvaldību un komersantu Latvijas Republikas likumi skaidri nedefinē, līdz ar to ir loģiska viedokļu dažādība. To apliecina arī apstāklis, ka VK, atšķirībā no citiem konstatējumiem, nav norādījusi, kurā budžeta pozīcijā šie ieņēmumi ir jāuzskaita. Savukārt skaidrot likumu var tikai likumdevējs, nevis valsts pārvaldes institūcijas," apgalvoja domes vadības pārstāvis.