Nevar gribēt, ka divas pilnmetrāžas spēlfilmas, kas gada laikā tapa Latvijā, vienmēr būs kvalitatīvas, tā jau būtu tāda jautra atsauce uz kādu savulaik Staļinam piedēvētu izteikumu. Viņš esot vaicājis, cik filmas Padomju Savienībā top gada laikā un cik no tām ir labas. Viņam atbildēja, ka top 30 filmas, bet no tām labas esot piecas. Tad nu Josifs Visarionovičs teicis, ka turpmāk ražosim tikai tās piecas.

- Latvijas kino vēl 2000. gadu pirmajā gadu desmitā bija stagnējošs, nebija skaidru attīstības tendenču, cilvēki pameta darbu kino industrijā. Panīkums bija jūtams arī filmu mākslinieciskajā kvalitātē. Pēdējos gados tendence ir pretēja – nesauksim to par jauno vilni, bet šobrīd režisori, trīsdesmitgadnieki, ir ienesuši kino jaunas vēsmas. Viņiem ir jāļauj strādāt, un galu galā tas varbūt arī rezultēsies ar to, ka mums būs tās piecas veiksmīgās filmas katru gadu.

- Lipkes personība ir ievērojama, jo viņš ir cilvēks, kurš bijis gatavs uz radikālu lēmumu kritiskā brīdī – bieži vien kāds cits šādu lēmumu nepieņemtu. Mēs dzīvojam laikā, kad ir ļoti viegli aiziet morāles neceļos, tādēļ cilvēku, kuri pieņem humānus lēmumus un kuri ir gatavi parādīt cilvēcību augstākajā formā, pietrūkst. Lipke kalpo par piemēru, un, protams, tas ir arī vēsturiskās situācijas atgādinājums. Vēsture iegrozījās tā, ka holokausts jeb šī totālā traģēdija liek uzdot jautājumu – ja notiktu kaut kas līdzīgs mūsdienās, vai mēs būtu gatavi rīkoties? Tāpat Lipkes personībā ir kas ļoti interesants – stāsts nav tikai par to, kurš cilvēks būtu vai nebūtu gatavs uz šādu lēmumu, Lipke glābšanu īstenoja, nedomājot par to, kā viņu redz citi. Mūsdienu pasaulē nereti cilvēki kaut ko dara, domājot par to, kā viņus uztvers un novērtēs citi, kā viņi izskatās no malas.