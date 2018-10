Bērents atklāj, ka vēl ir par ātru spriest, kas notiks ar “Tumsu”

Lai gan “Tumsas” basģitārists Jānis Daugulis dažiem medijiem sniedzis komentārus par grupas nākotni, Mareks uzskata, ka viņa izteikumi neesot atspoguļoti gluži precīzi: “Es neesmu pārliecināts, ka tas, kas ir uzrakstīts, to Jaņčuks tiešām tā ir teicis. Jo, piedodiet, bet es arī lasu to, kas man ir prasīts, un tur dažas frāzes ir diezgan izrautas no konteksta ārā. Tāpēc, kamēr mēs neesam ar visiem džekiem kopā izrunājušies, es jums nevaru ne apstiprināt, ne noliegt, bet tas, ka mēs tuvākajā laikā nekoncertēsim, ir 100% skaidrs.”