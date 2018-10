Ratass: Igaunijai un Somijai jāatrodas vienā laika joslā

Kopš 1996.gada ES dalībvalstīs noteikta vienota vasaras laika skaitīšana - no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Kopējais ES tirgus, transporta tīkli un telekomunikācijas vairs neļauj kaut vienai dalībvalstij skaitīt laiku atšķirīgi no pārējām.

Jau ziņots, ka Lietuvas valdība 25.jūlijā nolēma ierosināt EK atteikties no ikgadējās pārejas uz vasaras laiku un tā vietā pastāvīgi ieviest pašreizējo vasaras laiku. Igaunijas valdība 9.augustā nolēma atbalstīt nostāju, ka visā ES teritorijā jāatsakās no pulksteņrādītāju pagriešanas, tomēr nepauda viedokli par to, vai būtu labāk pastāvīgi palikt pašreizējā ziemas vai vasaras laikā. Latvijas valdība 14.augustā atbalstīja Ekonomikas ministrijas sagatavoto nacionālo pozīciju, kas paredz pārtraukt pulksteņa rādītāju grozīšanu divas reizes gadā, saglabājot vasaras laiku.