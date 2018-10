Politologs pieļauj, ka Vējonis Pabriku izvēlējies kā kompromisa figūru

Viņš piebilda, ja šo personu vidū būtu kāds no pašreizējās koalīcijas, tad vēlētājs to, iespējams, nesaprastu. "Vēlēšanas bija interesantas ar to, ka no vienas puses notikusi "sodīšana", jo vēlētājiem nepatika tas, kā strādāja valdība, tomēr teju visi ministri ir ievēlēti Saeimā," teica Rozenvalds.