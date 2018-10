Vējoņa nosauktie politiķi gatavi vadīt valdību

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis nekomentēja nedz to, kurš no trim pretendentiem ZZS būtu vispieņemamākais, nedz arī to, vai politiskais spēks ir gatavs strādāt Gobzema, Bordāna vai Pabrika vadībā. Reizē ZZS līderis atzina, ka politiskajam spēkam nav konceptuālu iebildumu pret kādu no pretendentiem.