Troickis: Pret propagandu var cīnīties tikai ar godīgumu un atklātību

"Ir jāsniedz godīga informācija. Īpaši labi, ja tā nav tikai informācija vien, bet autora darbs, tātad ar viedokli, ja autors interesanti raksta, ir arī pretrunīgs, tātad cilvēcīgs. Ir jāpiesaista interesanti un talantīgi cilvēki, kas strādātu no sirds. Jauni cilvēki to ļoti labi jūt. Pat tad, ja viņi domā citādāk, viņi drīzāk lasīs blogeri, kurš interesanti un asprātīgi rakstīs sliktu par Putinu, nevis "kroņa" blogus "par Putinu"," norādīja Troickis.

"Ukrainai tas ir attaisnojams, jo tā atrodas reālā, karstā karā ar Krieviju. Es to saprotu un pieņemu. Bet citām demokrātiskām valstīm tā rīkoties nav pareizi. Vienīgie kanāli, kurus, iespējams, būtu jēga aizliegt, ir tādi tīrie propagandas kanāli kā "Russia Today" vai "Vesti-24". Tie nav televīzijas kanāli, tie ir informācijas kara ieroči. Viena lieta ir vārda brīvība, otra - melu un dezinformācijas brīvība. Melu brīvībai nav jāpastāv. Tāpēc ar šiem kanāliem es ieteiktu rīkoties iespējami bargi," norādīja publicists.

"Tomēr tas daudz nemainīs, jo cilvēki skatās citus kanālus, un visa šī sagrozītā informācija viņus sasniedz dažādu šovu vai seriālu veidolā, un ar to vairs neko izdarīt nav iespējams. Tās ir tādas kā teroristiskās darbības metodes, kad pa priekšu kaujiniekiem tiek sūtītas sievietes un bērni. Tieši tā tiek darīts ar Krievijas televīziju," viņš izteicās.

Runājot par Baltijas valstu centieniem atraut krievvalodīgos iedzīvotājus no šīs Krievijas telekanālu izplatītās propagandas, Troickis uzsvēra, ka Latvijai ir lieliska iespēja mācīties no sliktā Igaunijas piemēra, kas 2014.gadā izveidoja valsts kanālu krievu valodā, taču izdarīja to ļoti nepareizi.