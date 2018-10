Pabriks: Koalīciju var izveidot, vienojoties par visām partijām kopīgiem uzstādījumiem

"Es vēlos, lai katras partijas vadība apzinātos, ka, neatkarīgi no partiju skaita nākamajā koalīcijā, katra partija nevarēs pilnībā izdarīt visu to, kas iekļauts to programmās. Ja partijas spēs viena otrai panākt pretī, tad, par spīti fragmentācijas biedam, mēs varēsim izveidot rīcībspējīgu un efektīvu valdību," pauda politiķis.