Meieram "double-double" Vienotās līgas mačā

Latvietis šajā mačā laukumā pavadīja 26 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā guva 11 punktus un izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, no kurām septiņas bija uzbrukumā. Viņš grozā raidīja piecus no 14 divpunktu metieniem un vienu no diviem "sodiņiem".