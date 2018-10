Par kautiņa neizšķiršanu Bauskā policistam draud kriminālatbildība

Valsts policija pēc video publiskošanas sāka skaidrot lietas apstākļus un sākotnēji izplatīja paziņojumu, uzsverot, ka video redzama tikai daļa no konflikta situācijas, kas neesot atainojusi visus notikumus. Notikumi risinājušies kādā spēļu zālē Bauskā un vēlāk arī pie tās. Valsts policijā bijis saņemts izsaukums uz spēļu zāli, kurā bija izcēlies konflikts starp vairākiem tās apmeklētājiem. Lai konfliktu apturētu, pret vienu no iesaistītajām personām spēļu zāles apsargs pielietojis asaru gāzi. Policijai ierodoties notikuma vietā, vīrietim pret kuru tika pielietota asaru gāze, esot izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, savukārt spēļu zāles apsargs ticis uzaicināts uz dienesta automašīnu sniegt paskaidrojumus.

Atsaucoties uz sākotnējo informāciju, Valsts policija tolaik apgalvoja - kamēr apsargs sniedzis paskaidrojumu, starp iepriekš spēļu zālē konfliktējošajām personām no jauna izcēlies konflikts stāvlaukumā iepretim spēļu zālei, daļa no kura bijusi redzama internetā publicētajā video. Brīdī, kad no jauna izcēlies konflikts, viens no policistiem esot pametis automašīnu un devies to izšķirt. VP apgalvoja, ka internetā publicētajā video bijis redzams tikai atsevišķs notikušā fragments, kurā bijis redzams, kā policists ved vienu, visstiprāk iereibušo vīrieti uz dienesta automašīnu. Šajā brīdī pieskrējuši klāt divi citi konflikta dalībnieki un viens no tiem iesitis visvairāk iereibušajam vīrietim, kurš nokritis.