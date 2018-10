Markess kļūst par pieckārtēju MotoGP čempionu

Lielāko daļu no sacensībām vadībā bija itālis Andrea Dovicioso no "Ducati", Markesam pāris reizes pārņemot līderpozīciju. Pēdējo reizi Markess pirmajā vietā izvirzījās četrus apļus pirms finiša, bet divus apļus vēlāk Dovicioso izslīdēja vienā no līkumiem un izstājās no cīņas par čempiontitulu, kamēr spānis aizbrauca līdz finišam un svinēja uzvaru posmā.