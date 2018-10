Tiesībsargs cer, ka jaunā valdība no pirmās dienas strādās pie nabadzības izskaušanas

Lai precīzāk iezīmētu problēmu, tiesībsargs norādīja, ka Latvijas valsts iedzīvotāju veselības aprūpei plāno atvēlēt vien 4% no iekšzemes kopprodukta (IKP) 2020. gadā. Veselības ministrija norādījusi, ka finansējums veselības aprūpei OECD valstīs svārstās robežās no 5,1 līdz 16,4 % no IKP. Latvijā tas 2016.gadā bija 2,9% no IKP, turklāt tas ir vairāk nekā uz pusi mazāks par finansējumu veselības aprūpei mūsu kaimiņvalstī Igaunijā, kur tas sasniedz 6% no IKP. Šādā situācijā Jansona ieskatā nav skaidrs, kā Latvijas politiķi plāno panākt būtiskus uzlabojumus nozarē, tai nepieciešamo finansējumu joprojām saglabājot kritiski zemu.