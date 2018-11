Liepājā Baha ērģeļmūziku izpildīs pieci saksofonisti no Beļģijas

Nosaukums "BL!NDMAN" radīts, atsaucoties uz žurnālu The Blind Man, kuru 1917. gadā Ņujorkā izdeva slavenais dadaists, “šoka mākslas pionieris” Marsels Dušamps (Marcel Duchamp). Tas balstās dadaistu idejā par neredzīgu vadītāju, kas ved sabiedrību cauri mākslas izstādēm. Arī "BL!NDMAN", seno mūziku atskaņojot ar mūsdienu instrumentiem, tiecās izvairīties no tās kādreizējā, ierastā skanējuma atdarināšanas, tā vietā parādot to jaunā gaismā un tādējādi pārsteidzot klausītājus.