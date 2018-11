Dzintaru koncertzālē uzstāsies labākie Eiropas jaunie džeza mūziķi

9. novembrī plkst. 19.30 ciklā “Jūrmala Jazz” ar unikālu koncertu Dzintaru koncertzālē uzstāsies Eiroradio džeza orķestris” (Euroradio Jazz Orchestra), kurā apvienojušies labākie jaunie džeza mūziķi no visas Eiropas. Kā īpaša dāvana Latvijas simtgadei koncertā tiks pirmatskaņots jaundarbs “Baltic Vibes”, kuru radījuši trīs talantīgi džeza komponisti – Kirke Karja (Kirke Karja) no Igaunijas, Kārlis Vanags no Latvijas, un Daiņus Pulausks (Dainius Pulauskas) no Lietuvas, informē Mārtiņš Pučka, Dzintaru koncertzāles sabiedrisko attiecību speciālists.