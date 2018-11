Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

Šodien apmeklēju Baltic Beauty 2018 izstādi, gribēju teikt lielu paldies @goldenroselietuva par atbalstu un lielisko kopābūšanu, prieks sadarboties! It was a pleasure to be with you and it was such a great time together, thank you so much @goldenroselietuva

