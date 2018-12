Koncertciklu "Ma" noslēgs čelliste Klarisa Džensena

Klarisa Džensena ir pazīstamā “Amerikāņu laikmetīgās mūzikas ansambļa” jeb “ACME” (no ‘American Contemporary Music Ensemble’ – angļu val.) dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja. Ja iepriekš viņas kā čellistes reputācija lielākoties saistījusies ar šī kolektīva vadīšanu un neskaitāmām muzikālām sadarbībām ar skaņražiem, citiem mūziķiem un māksliniekiem, tad šobrīd arvien biežāk dzirdam par viņas solo gaitām. Ne velti, jo aprīlī klajā nāca viņas debijas solo albums “For this from that will be filled”, un jau kopš pagājušā gada mākslinieces solo koncertu kalendārs kļūst arvien saspringtāks.