Vai smadzenes patiešām nejūt sāpes?

Nociceptorus aktivizē dažādu stresoru, piemēram, spiediena, traumas, augstu vai zemu temperatūru un dažādu ķimikāliju ietekme. Tā saucamā smadzeņu sasalšana, ko cilvēks piedzīvo, strauji apēdot saldējumu, rodas no spējas spiediena maiņas asinsvados, kas atrodas rīklē un smadzenēs.

Migrēnas sāpes, tiesa, pagaidām vēl nav īsti labi izpētītas, tomēr ārsti uzskata, ka tās rodas, aktivizējoties sāpju receptoriem smadzeņu membrānā. Tomēr, kas izraisa to aktivizāciju, joprojām nav skaidrs.

Zinātnieki izšķir sāpju receptoru izraisītās sāpes un nepatīkamo emocionālo un kognitīvo pieredzi, kas rodas, kad aktivizējas sāpju receptori. Tas nozīmē, ka sāpes ir kas vairāk par fiziskām sajūtām. Sāpes papildina mūsu domas, jūtas un sociālās attiecības. Piemēram, tas, kā mēs pieredzam sāpes, ir atkarīgs no mūsu domām, proti, no tā, kā mēs saprotam šīs sāpes un kāda ir mūsu iepriekšējā sāpju pieredze.

Sāpes ir arī sociāla pieredze. Kādā eksperimentā studentiem palūdza turēt roku ārkārtīgi aukstā ūdenī tik ilgi, cik vien tie spēj izturēt. Tie studenti, kuri domāja, ka eksperimentu vada viens no profesoriem, roku spēja ūdenī noturēt ilgāk nekā tie, kuriem teica, ka to izdomājis students. Tātad sāpes ir relatīvas – atkarīgas no sāpju izraisītāja sociālā stāvokļa.