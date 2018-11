Jaunievēlēto partiju divas iekārojamākās komisijas

Labāko rezultātu no vecās koalīcijas partijām sasniegusī Nacionālā apvienība iecerējusi par Saeimas priekšsēdētāju atkārtoti virzīt arī vēlētāju atzinīgi novērtēto Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci. Partija domā arī par darbu valdībā, jo nevienā no ticamākajiem šobrīd apsvērtajiem koalīcijas modeļiem Nacionālajai apvienībai nedraud palikšana opozīcijā. "Gan Kultūras ministrija, gan VARAM mēs esam arī pirms vēlēšanām saukuši kā savas prioritātes, un tās noteikti arī paliek kā prioritātes. Tieši tāpat mēs bijām minējuši arī Iekšlietu ministriju,” stāsta NA valdes priekšsēdētājs Raivis Dzintars. “Bet pavisam noteikti es varu teikt, ka mēs nerunāsim tikai par šiem ministru posteņiem un arī pašlaik nerunājam, bet runājam par konkrētiem uzstādījumiem. Un viens no jautājumiem – kā turpināt demogrāfijas prioritāti turpmākajā valdības rīcībā. Tas ir viens no galvenajiem akcentiem, kas mūs interesēs.”