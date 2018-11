Timma ar 21 punktu sekmē "Olympiakos" iekļūšanu Grieķijas kausa pusfinālā

No Latvijas basketbolistiem šajā mačā piedalījās tikai Timma, kurš ar 21 punktu bija mača rezultatīvākais basketbolists. Latvietis 24 minūtēs un deviņās sekundēs grozā raidīja piecus no desmit divpunktniekiem, divus no desmit tālmetieniem un visus piecus "sodiņus".