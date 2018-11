Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Taisnība - dažreiz pie Kirova bijis arī trakāk...

Pārlasu pēdējo publiskoto Latvijas (?!) izlases (?) kandidātu sarakstu un ar lielām grūtībām tur ieraugu divus spēlētājus, kas bija izlasē pēdējā pasaules čempionātā Dānijā – aizsargu Ralfu Freibergu un uzbrucēju Frenku Razgalu. Razgals gan Herningā spēlēja stipri epizodiski. Jā, līdz pat pēdējam brīdim kā rezervists Herningā tika turēts arī Oskars Batņa. Jaunais sasaukums, kura dēļ no Balašihas šurp tiek aicināts Bobs Hārtlijs un viņa palīgs Aldis Āboliņš, tikai ar diviem izlasei noderīgiem spēlētājiem? Vai nu pilnīgi jaunas vēsmas sākušas valdīt Jūrmalas gatvē 76, vai arī federācijai nav kur likt naudu. Apstākļos, kad tās budžetam trūkstot apmēram 500 000 eiro...

Kāpēc gan uz Minsku neuzaicināt vienu no KHL vārtsargiem – Jāni Kalniņu vai Kristeru Gudļevski. Kalniņš Helsinku “Jokerit” kotējas ļoti labi un varbūt viņa varējumu tagad ieraudzītu arī galvenais treneris. Vai Gudļevskis? Varbūt viņam tieši tagad būtu vajadzīgas kādas divas spēles izlasē. Lai atgūtu ticību sev. Man nekas nav pret Jāni Auziņu vai Rihardu Cimermani – abi pelnījuši, lai viņus apskatās. Bet, lai neiznāk, ka Hartlijs ar palīgiem skatās nevis Latvijas izlases tuvākās, bet dies to zina cik tālās rezerves. Bet, ja Koziolam tik ļoti gribas pārbaudīt, ko pret Baltkrievijas, Slovēnijas un Francijas izlasēm spēj Latvijas virslīgas klubu izlase, neviens viņam tādu prieku nevar liegt, taču man kaut kā nepieņemami, ka Latvijas izlasē aicinām spēlēt aizsargus Paulu Svaru un Robertu Kaļķi, kuri ar HK ”Rīga” Krievijas jaunatnes čempionātā nule piedzīvojuši desmit (!) zaudējumu sēriju. Vai tikpat dīvaini izskatās, ka spēlētājus, kas piektdien no “Dinamo” nosūtīti uz fārmklubu Liepājā, pirmdien iesaucam izlasē. Runa šoreiz par Razgalu un Robertu Lispbergu. Nu kaut kā šķībi tas viss izskatās! Ka “Dinamo” savus liekačus atdod... Latvijas izlasei.