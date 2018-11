Tā sauktajā "būvnieku lietā" viens no apsūdzētajiem atzinis vainu un ticis pie nosacīta cietumsoda

Apsūdzībā par izvairīšanās no nodokļu nomaksas organizētā grupā par vainīgu atzīts Anrijs Reinis. Viņš ar izmeklēšanu sadarbojies, savu vainu atzinis un tāpēc lieta pret viņu izskatītā ātrāk par pārējiem.

Savukārt Grigorjevs sameklējis palīgu - Ritvaru Stāmeru, kurš piekritis līdzdarboties apmaiņā pret atlīdzību - 2% no darījuma summām. Stāmers gan sagādājis viltotus dokumentus, gan meklējis cilvēkus, kas varētu kļūt par fiktīvo uzņēmumu amatpersonām. Daži no viņiem piedalījušies aktīvi un jau uzrunājuši citus, bieži - savas paziņas. Vairāki no viņiem arī tagad ir apsūdzēti. Beigās fiktīvo firmu dokumenti nonāca Grigorjeva rokās, prokuratūras versiju ieskicē raidījums.