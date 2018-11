Latvijas simtgadi Jelgavā atzīmēs ar plašu programmu

Pieminot 1919. gadā notikušās brīvības cīņas un godinot drosmīgos cīnītājus, kas atdeva savas dzīvības par mūsu tēvzemes neatkarību, Jelgavā 11. novembrī notiks lāpu gājiens un Lāčplēša dienai veltīts koncerts pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem. Aicinām visus lāpu gājienā doties kopā, pulcējoties O.Kalpaka un Svētes ielā no pulksten 16.30.

Valsts neatkarības 100. gadadienas svinības 18. novembrī Jelgavā sāksies pulksten 12 ar zvanu skaņām Latvijai Jelgavas baznīcās, kam sekos ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa. Tāpat no pulksten 12 Hercoga Jēkaba laukumā līdz pat vēlam vakaram svētku koncertā uzstāsies grupas “Pilnmēness”, “Credo” un citi mākslinieki.

No pulksten 17 atdzīvosies Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis. Uz ēkas sienas būs vērojama īpaši svētkiem veidots 3D grafikas, skaņas un gaismas simbiozes multimediāls svētku uzvedums “Pilsētas dziesma”. Projekcija darbosies ik pēc 5 minūtēm, un to aplūkot varēs līdz pulksten 22. Tāpat no pulksten 17 Hercoga Jēkaba laukuma zaļajā zonā jelgavnieki iedegs ugunszīmes.