“Piespiedu valsis” – multimediālās deju lielizrādes “Abas malas” fragments, kurā atainots viens no sāpīgākajiem Latvijas vēstures posmiem – laiks, kad tika zaudēta valsts neatkarība un sākās Otrais pasaules karš. Tās komponists ir Reinis Sējāns, simfoniskajam orķestrim aranžējis Andris Sējāns, un skaņdarbu ierakstījis Liepājas Simfoniskais orķestris ar Atvaru Lakstīgalu pie diriģenta pults.

Multimediālajā lielizrādē “Abas malas” mūzikai būs tikpat liela nozīme kā dejotāju sniegumam un vērienīgajām video projekcijām, akcentē radošās komandas pārstāvji. Izrādes noskaņa arī muzikāli būs svinīga, pacilāta un saviļņojoša – gluži kā dzimšanas dienā. Ņemot vērā, ka viens no galvenajiem tematiskajiem pavedieniem, kas rit cauri izrādei, ir pati Latvijas vēsture, tātad arī dejas vēsture, mākslas vēsture un līdz ar to arī mūzikas vēsture, izrādes skaņu celiņā būs atpazīstami arī daudziem jau zināmas Latvijas komponistu radītu skaņdarbu aranžēti fragmenti, epizodes vai citāti amplitūdā no mūsu komponistiem-klasiķiem (Jurjānu Andrejs, Emīls Dārziņš, Jāzeps Vītols, Alfrēds Kalniņš u.c.) līdz pat skaņražiem, kas dzīvo un strādā vēl šobaltdien.