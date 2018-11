Trio “Phronesis” (no latīņu valodas – spēja izprast, kā un kāpēc ir jārīkojas, lai mainītu lietas, it īpaši lai padarītu dzīvi labāku), kuri ieskandinās “Art of Riga Jazz” koncertu sēriju, ir pazīstami ar saviem enerģijas piesātinātajiem koncertiem ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās. No Marokas līdz Brazīlijai, no Austrālijas līdz Ziemeļamerikai mākslinieki nemainīgi iepriecina savus klausītājus ar elpu aizraujošu ritmu un valdzinošu skanējumu, kas ir raksturīgs tikai viņiem. ”Jazzwise” par šo trio raksta: “Tā ir viena no visaizraujošākajām grupām uz šīs planētas šodien.”