Ādažu poligona vajadzībām plānots slēgt Iļķenes ceļa posmu

Ņemot vērā, ka pašvaldības ceļus, kas atrodas Ādažu militārās bāzes un poligona tuvumā, intensīvi izmanto arī Nacionālie bruņotie spēki, AM rosinās piešķirt Ādažu novada pašvaldībai līdzfinansējumu no AM budžeta līdzekļiem Mežaparka ceļa pārbūvei. Pēc Mežaparka ceļa pārbūvei nepieciešamā finansējuma apmēra noteikšanas AM virzīs apstiprināšanai valdības rīkojuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei Mežaparka ceļa pārbūvei.