Lielajā ģildē astotais pasaules brīnums

Viņa fa mažora simfonijai, ko nereti dēvē par astoto pasaules brīnumu, līdzās likts divdesmitā gadsimta muzikālais revolucionārs, arhaiskais simboliķis un neoreālists Igors Stravinskis ar kaislīgajām “Koncertdejām” un viens no mūsdienu ražīgākajiem zviedru komponistiem Rolfs Martinsons. Viņa daudzkrāsainais un tehniski izsmalcinātais “Concert Fantastique” veltīts pasaules varošākajiem klarnetes donkihotiem. Bezbailīgā cīnītāja loma šoreiz uzticēta Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra klarnešu grupas koncertmeistaram Mārtiņam Circenim. Savukārt pie "Sinfonietta Rīga" diriģenta pults stāsies jaunākās paaudzes britu diriģents Džonatans Bermans.

Astotā simfonija, ko daudzi Ludviga van Bēthovena daiļrades pazinēji nevairās uzskatīt par vienu no izcilākajiem meistara simfoniskajiem audekliem, komponēta 1812. gada vasarā, drīz pēc Septītās simfonijas pabeigšanas. Tajā netrūkst ironisku mājienu, muzikālu “everģēlību” un draiska humora klātbūtnes. Atšķirībā no citiem Bēthovena simfoniskajiem lieldarbiem, Astotā simfonija nav veltīta konkrētam notikumam vai personai. Kā savulaik norādījis ievērojamais britu muzikologs Entonijs Hopkins, Astotās simfonijas brīžam vieglprātīgais, brīžam rotaļīgais raksturs saistāms ar Bēthovena brāļa Johana mīlas dēkām, kas dižo komponistu vienlaikus kaitinājušas un uzjautrinājušas. Plaši izplatīts ir pieņēmums, ka simfonijas centrālo motīvu inspirējis vācu inženiera, smalko mehānismu meistara un Vīnes galma mehāniķa Johana Melcela 1808. gada izgudrojums – proti, metronoms. Ar gadiem leģenda par metronoma lomu Astotās simfonijas radīšanā tikai pieņēmās spēkā un kā arguments tika piesaukts Bēthovena skaņdarbu katalogā nereģistrēts kanons četrām balsīm “Ta ta ta, mīļais Melcel, lai dzīvo sveiks!”. Šī sirsnīgā joku melodija tikusi sacerēta svētku pusdienām par godu slavenajam smalkmehāniķim. Tomēr gluži iespējams, ka kanona autors ir nevis Bēthovens, bet gan komponista sekretārs Antons Šindlers, kurš savu mūžu veltījis Bēthovena personības dievišķošanai un apvīšanai ar leģendām.

Vaicāts, kamdēļ citas viņa simfonijas ir iemantojušas plašāku publikas atzinību, Bēthovens atcirtis, ka tamdēļ, ka Astotā simfonija ir viņa labākā simfonija. Cita starpā, Bēthovens Astoto simfoniju mēdzis mīļi dēvēt par savu “mazo Famažora simfoniju”, pretstatot to citai šajā toņkārtā rakstītai, bet apjomā krietni izvērstākai Sestajai simfonijai.

Malmes Mūzikas akadēmijas profesors un Zviedrijas karaliskās mūzikas akadēmijas loceklis Rolfs Martinsons ir viens no ražīgākajiem Zviedrijas mūsdienu komponistiem. 20. gadsimta 80. gados Martinsons bija viens no Malmes jauno komponistu asociācijas FUTIM dibināšanas iniciatoriem. 1984. gadā Martinsons ķērās pie Jaunās Ziemeļu mūzikas festivāla (UNM, Ung nordisk musik) producēšanas, bet 1986. gadā tika uzņemts Zviedrijas komponistu savienībā. Kopš 2002. gada Martinsons ir Malmes Simfoniskā orķestra mākslinieciskais padomnieks. Rolfa Martinsona radošā darbība ir vērienīga, spilgta un mērķtiecīga. Viņš komponē lielas formas orķestra audeklus, koncertus orķestrim un solo instrumentiem, kormūzikas darbus. Vienlaikus Martinsons ar aizrautību pievēršas arī mazās formas darbiem - kamermūzikai un radioteātru iestudējumiem. 2010. gadā gadā tapis viens no ievērojamākajiem Martinsona lielformas darbiem – koncerts klarnetei un orķestrim “Concert Fantastique”. Tas tapis sadarbībā un kā veltījums virtuozajam zviedru klarnetistam Martinam Frostam (Martin Fröst). Dzirkstoši dinamiskais klarnetes opuss ir neapšaubāms izaicinājums sevi jau pierādījušiem mūziķiem. Sinfonietta Rīga un Džonata Bermana programmā Martinsona skaniskās domāšanas ekvilibristiku aicināts pārvarēt pieredzējušais latviešu klarnetists Mārtiņš Circenis.