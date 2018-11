Hakeri izvilina bitkoinus, izliekoties par Īlonu Masku

No citiem uzlauztajiem kontiem tika publicēti komentāri, kas apliecināja, ka esot saņēmuši bitkoinus no Maska.

"Es atdošu 10 000 bitkoinus," vēsta viens no viltus tvītiem ar vārdu "Īlons Masks" un uzņēmēja fotogrāfiju, lai gan konta nosaukums ir "@patheuk". "Es aizgāju no "Tesla" direktora amata, paldies jums visiem par atbalstu! Nolēmu izveidot vislielāko kriptovalūtu akciju pasaulē."

Nospiežot uz tvītā norādīto linku, lietotāji nonāca mājaslapā, kas mudināja iemaksāt no 0,1 līdz vienam bitkoinam (no 567 līdz 5668 eiro), solot, ka pretī viņi saņems no viena līdz desmit bitkoiniem (no 5668 līdz 56 680 eiro). Protams, digitālo naudu iemaksājušie cilvēki pretī tā arī neko nesaņēma.