€7,3 miljardi un neviena pasažiera: Berlīnes tukšā "spoku" lidosta

Sākotnēji bija plānots, ka valdības apmaksātās lidostas izveidošana izmaksās divus miljardus eiro. Taču šogad atbildīgās personas nosauca daudzkārt lielāku skaitli - gaidāms, ka izmaksas sasniegs 7,3 miljardus eiro, atkarībā no tā, cik drīz to varēs sākt izmantot. Katru dīkā aizvadīto mēnesi lidostas uzturēšana izmaksā miljoniem eiro.

"To bija plānots atklāt 2012.gada jūnijā - un jau tad tā būtu ievērojami pārsniegusi plānotās izmaksas un termiņus. Taču stāsts turpinās," norāda Berlīnes "Hertie" Valsts pārvaldes augstskolas goda profesors Jobsts Fīdlers, kurš 2015.gadā publicēja pētījumu par lidostas projektu.

Lidostas plānošana sākās jau pēc Berlīnes mūra krišanas 1989.gadā. Tolaik bija skaidrs, ka no jauna apvienotajā galvaspilsētā būs nepieciešama moderna lidosta, kas varētu apkalpot lielāku pasažieru skaitu nekā Tēgelas un Šonefeldas lidostas. Jaunās lidostas būvniecība sākās 2006.gadā,un tika plānots, ka pēc tās pabeigšanas abas vecās lidostas tiks slēgtas.

Pirmā zīme par gaidāmajiem sarežģījumiem bija 2010.gada vasarā, kad būvnieki plānoto atklāšanas datumu pārcēla no 2011.gada oktobra uz 2012.gada jūniju. 2012.gadā Berlīnē tika plānota lidostas atklāšanas ceremonija, ko grasījās apmeklēt Vācijas kanclere Angela Merkele. Taču mēnesi pirms noteiktā datuma inspektori atklāja nozīmīgas problēmas ugunsdrošības sistēmā, un lidostas atvēršana tika pārcelta uz 2013.gadu.

Sociāldemokrāts Jērgs Strēters, kurš ir lidostas komitejas pārstāvis Berlīnes parlamentā, norāda, ka šādas problēmas - un lēmums tās pa vienai risināt, nevis sākt visu no jauna - esot novedis pie tā, ka plānotās izmaksas vairākkārt palielinājušās. Ja 2012.gadā būtu pieņemts lēmums atteikties no līdzšinējā projekta un sākt būvniecību no sākuma, "lidosta būtu atvērta jau ilgu laiku, tai būtu jaunākas un mazāk sarežģītas telpas", viņš uzskata.