Ja "Brexit" referendums notiktu tagad, vairums britu balsotu par palikšanu ES

Ja referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) notiktu tagad, vairākums Lielbritānijas pilsoņu balsotu par valsts palikšanu blokā, liecina jaunākā sabiedriskās domas aptauja. Atbilstoši aptaujas rezultātiem 54% respondentu balsotu pret Lielbritānijas izstāšanos no ES, bet 46% atbalstītu valsts aiziešanu no bloka.