Tikai trešdaļa lietoto auto pircēju primāri pārbauda spēkrata tehnisko stāvokli

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) apkopotā statistika liecina, ka vien 33% potenciālo auto pircēju kā galveno aspektu, kam pievērš uzmanību plānojot lietota spēkrata iegādi, min transportlīdzekļa tehniskās vēstures pārbaudi. Ņemot vērā, ka lielākai daļai Latvijas mājsaimniecību pieder auto, kas ir vecāki par 5 gadiem, kā arī to, ka daļa, īpaši no Vācijas un Francijas ievestie lietotie auto, ir pēc nopietniem ceļu satiksmes negadījumiem, ir pamats bažām par to, ka šādi spēkrati var sagādāt nepatīkamus pārsteigumus saviem jaunajiem īpašniekiem.