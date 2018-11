Nozieguma brīdī aizturēta organizēta kabatzagļu grupa

Kamēr kāda veikala apmeklētāja aplūkoja preces, viņai no sāna piegāja viena no kabatzaglēm, tikmēr otra no aizmugures nemanāmi izvilka maku, kas atradās cietušās rokassomiņā. Sieviete, kura bija izvilkusi maku no somiņas, to nodeva savai pāriniecei. Pēc tam abas devās uz automašīnu, kur viņas gaidīja trešā sieviete. Cietusī notikušo nebija pamanījusi, taču noziegumu bija ievērojuši policisti, kuri sekoja sievietēm. Saprotot, ka pie automašīnas pienākuši civilās drēbēs ģērbti policisti, sievietes nozagto maku ar tajā esošajiem 45 eiro nometušas zemē.