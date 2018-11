Ja kādreiz esat bijuši Gruzijā, tad zināt, cik tur labi un skaisti. Ja neesat bijuši – noteikti esat par to vismaz dzirdējuši. Daudziem no mums, kas cieš no stresa un laika trūkuma, ceļojums uz Gruziju kļūst par izcilu psihoterapiju. Beidzot var atslābināties, ieskatīties sevī, vienkārši atbrīvot dvēseli, pavadīt laiku ar vietējiem, kuri ir ļoti laipni un viesmīlīgi. Baltijas žurnālistu un blogeru grupā mēs apceļojām vairākus Gruzijas reģionus – Imeretiju, Svanetiju un Adžāriju, iepazīstot katra reģiona īpatnības.