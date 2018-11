Hārtlijs: No šā sastāva zinu tikai 70% hokejistu

"Euro Ice Hockey Challenge" (EIHC) turnīrs norisināsies no 8. līdz 10. novembrim. Tajā spēkosies Latvija, Slovēnija, Francija un mājiniece Baltkrievija.

Treneru kolektīvs ir pārliecināts par izlases vadošo spēlētāju spējām, līdz ar to viņiem šajā pārtraukumā tiek dota atpūta.

"Šajā posmā mēs investējam jaunajos spēlētājos. Piemēram, Bruno Zabi, Egilu Kalnu un Robertu Mamčicu vēl nesen redzēju spēlējam OHL čempionātā pret "Prizmu". Viņi atstāja ļoti labu iespaidu. Kalns un Mamčics jau regulāri spēlē arī Rīgas "Dinamo" sastāvā, turklāt iepriekšējā sezonā viņi nebija tālu no tā, lai iekļūtu Latvijas izlasē. Ja Rūdolfs Balcers un Teodors Bļugers mums nebūtu pievienojušies vēlāk, viņš, visticamāk, brauktu uz pasaules čempionātu," stāstīja Hārtlijs.

"Ja šādā turnīrā, kam tagad gatavojamies, varam atrast vēl kādu hokejistu, manuprāt, tas ir ļoti labi. Mums jāliek hokejistiem saprast, ka vienmēr, lai arī mums nav tādu resursu kā Krievijai, Kanādai, ASV vai Somijai, ir iespēja iekļūt izlasē. Protams, šo treniņu laikā hokejisti saskaras ar lielu informācijas apjomu. Aicinu viņus parādīt savu ātrumu un to, kā viņi pieprot spēlēt hokeju. Laiks ir pret mums, tāpēc nedomāju, ka šajās spēlēs mūsu sistēma būs perfekta. Tāpat būs arī pārējām komandām, bet vienmēr ar kaut ko ir jāsāk," skaidroja Latvijas izlases stūrmanis.

"Esmu daudz runājis ar Viesturu Koziolu, bet nezinu visas detaļas - kurš varēja un kurš nevarēja ierasties. Tomēr arī šī ir situācija, kurā investējam un sniedzam pieredzi. Iespējams, bija pieejami labāki vārtsargi, bet es par to neko nezinu," atzīmēja Hārtlijs.

"Es daudzus hokejistus no šī sastāva nemaz nezinu - zinu tikai aptuveni 70% no šīs komandas, bet pārējos 30% es labprāt iepazītu. Mums kā treneriem ir jāstrādā ar šiem puišiem. Mums priekšā ir trīs spēles trīs dienās - domāju, ka ar katru maču progresēsim. Tomēr šobrīd ir novembris un vēl ir tālu līdz pasaules čempionātam. Mūsu vēstījums spēlētājiem ir, ka viņiem ir jāparāda spēja pielāgoties dažādām situācijām un ka viņi var spēlēt ātrāk par to līmeni, kurā viņi atrodas ikdienā," uzsvēra kanādietis.