Festivāls “Bildes 2018” aicina uz “Jauno dziesminieku koncertu”

“Bilžu Jauno dziesminieku koncerts” izceļas ar dvēselisku atmosfēru un klausītājiem dod iespēju būt skatuvei pēc iespējas tuvāk, šādi kļūstot par vienu no savējiem. Dziesminieku koncertos ir stilistiska un emocionāla daudzveidība, jo mūziķu pieredzi guvuši visdažādākajos projektos.

Kintija saka: “Festivāls “Bildes”, manuprāt, Latvijā vienīgais mūzikas festivāls, kurā tiek pievērsta uzmanība gandrīz visiem mūzikas žanriem. “Jauno dziesminieku koncerts” ir iespēja sadzirdēt jaunos, vēl tik plašai auditorijai nezināmos mūziķus. Savukārt pašam jaunajam dziesminiekam, tajā skaitā arī man, šis koncerts ir lieliska iespēja parādīt to, ko reizēm baidies rādīt citiem - savu oriģinālkompozīciju un to, ko tu ikdienā mīli darīt visvairāk - dziedāt, spēlēt, komponēt un rakstīt. Šis koncerts ir arī iespēja pilnībā ļauties mūzikai un atslēgties no ikdienas steigas, darot savu sirdslietu.”