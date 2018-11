Pavļuts: Ja starp partijām nav vienošanās par koalīciju un valdību, tad deputāti Prezidiju ievēl tā, kā spēj

Komentējot to, kā Prezidija vēlēšanas varētu ietekmēt turpmākās sarunas par koalīcijas veidošanu, Pavļuts atzina, ka sarunas par to arī līdz šim nav bijušas sevišķi vieglas. "Būtībā vairāk nekā nedēļu esam tādā kā strupceļā par valdības veidošanas sarunām, kas savukārt faktiski nav notikušas. Apsīcis arī darbs pie programmiskiem uzstādījumiem, jo visi gaida, ka Valsts prezidents Raimonds Vējonis atrisinās šo situāciju. To, kāda būs sadarbība turpmāk, redzēsim," pauda Pavļuts.