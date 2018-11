Tviteris bārstās ar asprātībām par pirmo Saeimas sēdi

Skatos Saeimas deputātu Zvēresta nodošanu. Tik maz ir tādu, kas spēj to norunāt no galvas un tik daudz tomēr ir tādu, kas , bez kļūdām vai pārteikšanās nespēj pat nolasīt. Zinu, uztraukums, bet - uz to taču jūs visi gājāt!